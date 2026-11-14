У жительницы Кузбасса начался некроз тканей после укуса медузы во Вьетнаме

У женщины начался некроз тканей после укуса медузы во Вьетнаме У жительницы Кузбасса начался некроз тканей после укуса медузы во Вьетнаме

Москва14 ноя Вести.В ожоговое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского поступила пациентка, вернувшаяся из отпуска во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе медучреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Во время купания в море женщину ужалила медуза. Первую помощь пациентке оказали местные врачи - в больнице Хошимина ей обработали раны на ноге и назначили антигистаминные препараты.

Однако по возвращению домой ситуация ухудшилась: на месте контакта с ядом развился выраженный некроз мягких тканей.

При осмотре диагностировали химический ожог сказано в сообщении учреждения

В настоящее время пациентку ждет хирургическое вмешательство, чтобы удалить некротизированные участки мягких тканей.