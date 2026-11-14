Москва14 нояВести.В ожоговое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского поступила пациентка, вернувшаяся из отпуска во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе медучреждения в социальной сети "ВКонтакте".
Во время купания в море женщину ужалила медуза. Первую помощь пациентке оказали местные врачи - в больнице Хошимина ей обработали раны на ноге и назначили антигистаминные препараты.
Однако по возвращению домой ситуация ухудшилась: на месте контакта с ядом развился выраженный некроз мягких тканей.
При осмотре диагностировали химический ожогсказано в сообщении учреждения
В настоящее время пациентку ждет хирургическое вмешательство, чтобы удалить некротизированные участки мягких тканей.