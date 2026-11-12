Московские врачи помогли россиянке, которую за границей ужалила ядовитая медуза Россиянку за границей ужалила ядовитая медуза, местные врачи не помогли

Москва12 ноя Вести.Во время отдыха за границей женщину в море ужалила ядовитая медуза. Местные врачи провели ей лечение, однако оно не помогло. Улучшить состояние пострадавшей смогли московские медики, сообщили в Депздраве столицы.

Во время отдыха за рубежом женщина пошла купаться и вдруг почувствовала, как ее ноги коснулись щупальца. Оказалось, что это была ядовитая медуза. В местной клинике ей провели лечение, но легче не стало отмечается в сообщении в MAX

В результате у женщины начались воспаление, зуд, жжение, боли и отек.

После возвращения в Москву она обратилась в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского, где ей назначили комплексное симптоматическое лечение. Проведенная терапия помогла пациентке, ее состояние улучшилось.