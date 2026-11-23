Москва23 нояВести.По решению суда в Поронайске Сахалинской области у 33-летнего местного жителя за езду в нетрезвом виде конфискован автомобиль, сообщается в MAX-канале пресс-службы судебной системы региона.
Установлено, что мужчина в июле 2026 года управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи привлеченный к ответственности за аналогичное нарушение.
Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев. Автомобиль конфискован в доход государстваговорится в сообщении
Приговор суда вступил в законную силу.