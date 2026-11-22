Москва22 нояВести.Автомобиль стоимостью порядка 4 млн рублей конфисковали в доход государства у водителя, который дважды отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщила пресс-служба прокуратуры города Москвы в мессенджере МАХ.
Мужчина 34 лет, лишенный права управления автомобилем, сел за руль. На принадлежавшем ему Land Rover нарушитель приехал на АЗС на улице Яблочкова, где был остановлен инспектором.
В связи с наличием признаков опьянения водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался. Несмотря на непризнание вины и выдвинутую в ходе судебного следствия подсудимым версию об управлении машиной другом, представленных стороной обвинения доказательств было достаточно для постановления обвинительного приговоранаписали в пресс-службе
Водителя приговорили к 350 часам обязательных работ, лишили прав на 2,5 года.
В соответствии с позицией прокурора автомобиль, находящийся в собственности осужденного, стоимостью более 4 млн руб., конфискован в доход государствадобавили в надзорном ведомстве
Приговор в законную силу не вступил.