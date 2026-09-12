Москва12 сенВести.В Москве мужчина пытался угнать раритетную "копейку" на юго‑востоке города, но в процессе машина заглохла. Позже мужчину задержали и арестовали, сообщает ТАСС.
Горностаев И. С. 9 июня 2026 года, подошел к припаркованному транспортному средству марки ВАЗ 2101 1980 года выпуска, в кузове черного цвета, со стороны передней водительской двери, открыл ее, воспользовавшись отсутствием запирающего устройства, после чего сел в указанный автомобиль и привел двигатель транспортного средства в рабочее состояние, однако начав на нем движение транспортное средство остановилось, двигатель транспортного средства заглохговорится в сообщении
На суде Горностаев признал свою вину. Суд назначил ему 440 часов обязательных работ, но освободил от наказания:, так как этот срок он уже фактически отбыл, пока находился в следственном изоляторе.