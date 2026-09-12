Москвич осужден за попытку кражи ретроавтомобиля, который заглох во время угона

В Москве задержали мужчину, который не смог угнать ретро‑ВАЗ Москвич осужден за попытку кражи ретроавтомобиля, который заглох во время угона

Москва12 сен Вести.В Москве мужчина пытался угнать раритетную "копейку" на юго‑востоке города, но в процессе машина заглохла. Позже мужчину задержали и арестовали, сообщает ТАСС.

Горностаев И. С. 9 июня 2026 года, подошел к припаркованному транспортному средству марки ВАЗ 2101 1980 года выпуска, в кузове черного цвета, со стороны передней водительской двери, открыл ее, воспользовавшись отсутствием запирающего устройства, после чего сел в указанный автомобиль и привел двигатель транспортного средства в рабочее состояние, однако начав на нем движение транспортное средство остановилось, двигатель транспортного средства заглох говорится в сообщении

На суде Горностаев признал свою вину. Суд назначил ему 440 часов обязательных работ, но освободил от наказания:, так как этот срок он уже фактически отбыл, пока находился в следственном изоляторе.