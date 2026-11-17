Уборщица умерла из-за задержки зарплаты на острове Голодный в Волгограде Уборщица умерла в Волгограде, не сумев купить лекарств из-за задержки зарплаты

Москва17 ноя Вести.Женщина 54 лет, работавшая уборщицей на очистных сооружениях на острове Голодный в Волгограде, умерла от сердечной недостаточности, не найдя денег на лекарства из-за задержки зарплаты, сообщило издание "Известия" со ссылкой на публикацию дочери умершей в социальных сетях.

Моей маме не выплачивали зарплату порядка трех месяцев, вследствие чего она не смогла купить себе сердечные препараты, пропустила долговременный их прием, из-за этого наступила смерть рассказала Екатерина

По словам девушки, ее мать по имени Мария работала в организации несколько лет без официального оформления. В последние три месяца перед смертью, наступившей 23 августа, работодатель не выплачивал ей заработную плату. Из-за этого она не смогла приобрести необходимые лекарства стоимостью около 2,5 тыс. рублей.

В региональной прокуратуре пояснили, что расследование смерти женщины взято на контроль. В надзорном ведомстве дадут оценку информации о задержке зарплаты и отсутствии у Марии возможности из-за этого вовремя купить необходимые лекарства.