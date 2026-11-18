Москва18 нояВести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению о нарушении прав жительницы Волгограда, сообщается в MAX-канале ведомства.
Организована проверка. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствахговорится в сообщении
Ранее поступила информация, что женщина 54 лет, работавшая уборщицей на очистных сооружениях на острове Голодный в Волгограде, умерла от сердечной недостаточности, не найдя денег на лекарства из-за задержки зарплаты.