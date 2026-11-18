Бастрыкину доложат о смерти жительницы Волгограда, не получившей зарплату

Председателю СК РФ доложат о ходе проверки по факту смерти жительницы Волгограда Бастрыкину доложат о смерти жительницы Волгограда, не получившей зарплату

Москва18 ноя Вести.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по сообщению о нарушении прав жительницы Волгограда, сообщается в MAX-канале ведомства.

Организована проверка. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах говорится в сообщении

Ранее поступила информация, что женщина 54 лет, работавшая уборщицей на очистных сооружениях на острове Голодный в Волгограде, умерла от сердечной недостаточности, не найдя денег на лекарства из-за задержки зарплаты.