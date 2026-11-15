После смерти двух новорожденных в Волгограде Бастрыкин поручил возбудить дело

СК возбудит уголовное дело после смерти двух новорожденных в Волгограде После смерти двух новорожденных в Волгограде Бастрыкин поручил возбудить дело

Москва15 ноя Вести.Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с гибелью двух новорожденных детей в Волгоградской области, сообщает Следком в MAX.

В ведомстве обратили внимание на информацию в прессе о волоките при установлении обстоятельств гибели двух детей во время родов у жительницы Волгограда.

По мнению женщины, причиной трагедии стало ненадлежащее и несвоевременное оказание ей медицинской помощи во время беременности говорится в публикации

Следственные органы региона проводили по данному факту процессуальную проверку, материалы которой по решению надзорного ведомства были переданы в органы МВД, уточнили в СК РФ.

Ходатайство о передаче материалов обратно в региональное следственное управление прокуратурой было отклонено, в настоящее время это решение обжалуется.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Волгоградской области возбудить уголовное дело и представить доклад по доводам публикации.