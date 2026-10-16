Найденную в холодильнике в Волжском девушку похоронили как неопознанную

Девушку из Волжского, найденную в холодильнике, похоронили как неизвестную Найденную в холодильнике в Волжском девушку похоронили как неопознанную

Москва16 окт Вести.Тело 21-летней Алексы Чередниковой из Волжского, обнаруженное замороженным в холодильнике, предали земле как неопознанное и невостребованное. Об этом сообщил портал V1.RU.

21-летнюю жительницу города Волжского Волгоградской области Алексу Чередникову, тело которой нашли замороженным в холодильнике, похоронили как неопознанную и невостребованную говорится в публикации

За все время, пока тело находилось в морге, никто из родных девушки за ним не обратился.

Как отмечает издание, могила Алексы осталась без креста и венков - на ней лишь табличка с надписью "неизвестная женщина". Проводить ее пришли только несколько знакомых, принесших цветы и шоколадку.

События в семье разворачивались трагично и быстро. Отец девушки Александр заключил контракт с Министерством обороны России и собирался уехать в зону специальной военной операции, однако умер в волгоградском госпитале от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что в Волжском тело девушки нашли в холодильнике после того, как в квартире отключили свет. Соседи пожаловались на невыносимый запах. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.