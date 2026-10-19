В Волжском на могиле найденной в холодильнике девушки появился крест

На могиле найденной в холодильнике девушки в Волжском появился крест В Волжском на могиле найденной в холодильнике девушки появился крест

Москва19 окт Вести.На могилах 21-летней жительницы Волжского Волгоградской области, чье тело нашли в холодильнике, и ее отца появились кресты, фотографии, венки и таблички, передает "КП-Волгоград".

Отмечается, что их установил человек, не имеющий к семье никакого отношения.

Вот, крест вкопал, фотографии поставил. Венки с ленточкой. Ну и фотку поставил. Сегодня здесь кто-то был, цветы свежие. Принесли колу и мармеладки. Не знаю, кто это сделал, но кто-то здесь был рассказал очевидец

Ранее сообщалось, что тело девушки, обмотанное скотчем, нашли в холодильнике в Волжском после отключения электричества. Соседи стали жаловаться на невыносимый запах из квартиры. В расправе заподозрили ее отца, но он уже умер в больнице.

Соседи рассказали, что очень редко видели главу семьи, а с девушкой не встречались ни разу.

Девушку похоронили как неопознанную и невостребованную.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.