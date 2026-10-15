Найденная в холодильнике в Волжском девушка жила в изоляции и голодала

Девушка, найденная в холодильнике в Волжском, голодала и не выходила из дома Найденная в холодильнике в Волжском девушка жила в изоляции и голодала

Москва15 окт Вести.Девушка, чье тело обнаружили в холодильнике в Волжском, голодала и жила в затворничестве. Об этом сообщает издание KP.RU.

Жителей города Волжского Волгоградской области шокировала история убийства 21-летней девушки. Тело, обмотанное скотчем, нашли в холодильнике. В расправе подозревают ее отца, но он уже умер в больнице.

Соседи рассказали, что очень редко видели главу семьи, а с девушкой не встречались ни разу.

Из квартиры никаких ни звуков, ничего. Мы его-то за три года видели всего пару раз в магазине. И то он выходил всегда в вечернее время и быстрей-быстрей домой. Ни с кем не здоровался, дверь широко не открывал. Дочь мы ни разу не видели цитирует слова соседей KP.RU

По данным следствия, именно отец держал девушку взаперти – ей не разрешалось выходить из дома. Мужчина набрал кредитов и микрозаймов, и семья увязла в долгах. Денег не хватало даже на еду, поэтому погибшая недоедала - питалась в основном картошкой и горохом.

Ранее сообщалось, что тело девушки в Волжском обнаружили в холодильнике после отключения электричества. Соседи стали жаловаться на невыносимый запах из квартиры. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.