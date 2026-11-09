Доброволец из Якутии помог подростку во время перелета в Москву

Участник "Народного фронта" помог подростку, которому стало плохо в самолете Доброволец из Якутии помог подростку во время перелета в Москву

Москва9 ноя Вести.Участник "Молодежки Народного фронта" из Якутии, выпускник Алданского медицинского колледжа, инструктор-доброволец центра тактической подготовки "Архангел" по программе "СТОП-кровь" Вячеслав Нартахов оказал помощь 17-летнему парню, которому стало плохо на борту самолета, сообщили Life.ru в "Народном фронте".

Инцидент произошел 4 ноября во время перелета из Якутска в Москву. Нартахов вместе с командой направлялся на стратегическую сессию "Рубеж: на высоте!". В полете он спал, но его разбудила коллега, объяснившая, что одному из пассажиров требуется медицинская помощь.

Вячеслав сразу откликнулся на просьбу экипажа: помог уложить юношу на пол, измерил ему давление и выяснил необходимые сведения о самочувствии. Затем он сообщил бортпроводникам о своем медицинском образовании, попросил предоставить кислород и пригласить врача говорится в публикации

К счастью, на борту оказался врач, который смог стабилизировать состояние юноши. К концу полета ему стало значительно лучше, и он смог самостоятельно выйти из самолета.

Как выяснилось, Нартахов специально изучал особенности оказания помощи пассажирам самолетов и за месяц до этого перелета подал документы в Ассоциацию врачей авиационной медицины. Однако он не предполагал, что полученные знания пригодятся ему так скоро.