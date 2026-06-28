Москва28 июнВести.Участник спецоперации Игорь Скляров, являющийся исполнительным секретарем краснодарского отделения "Единой России", на съезде партии в Москве сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Склярова, для него партия - это "школа, дом и семья". Он заявил, что в партии нашел и любовь - на конференции местного отделения ЕР.
Я всегда мечтал встретить такую девушку, поэтому с уверенностью могу сказать, что "Единая Россия" исполнила мою самую главную мечтудобавил он
После этого он пригласил девушку к сцене и сделал ей предложение. Избранница ответила "да".
С поздравлением к паре обратился председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как он выразился, "еще итогов не подвели, а уже хорошее дело одно состоялось".
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что на предвыборном съезде партии много участников СВО.