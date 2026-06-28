Участник СВО сделал предложение своей девушке на съезде "Единой России" На съезде "Единой России" участник СВО сделал предложение девушке

Москва28 июн Вести.Участник спецоперации Игорь Скляров, являющийся исполнительным секретарем краснодарского отделения "Единой России", на съезде партии в Москве сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Склярова, для него партия - это "школа, дом и семья". Он заявил, что в партии нашел и любовь - на конференции местного отделения ЕР.

Я всегда мечтал встретить такую девушку, поэтому с уверенностью могу сказать, что "Единая Россия" исполнила мою самую главную мечту добавил он

После этого он пригласил девушку к сцене и сделал ей предложение. Избранница ответила "да".

С поздравлением к паре обратился председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Как он выразился, "еще итогов не подвели, а уже хорошее дело одно состоялось".

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин заявил, что на предвыборном съезде партии много участников СВО.