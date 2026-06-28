Файзуллин рассказал, что на съезде "Единой России" много участников СВО Файзуллин: на съезде "Единой России" много участников СВО

Москва28 июн Вести.На предвыборном съезде партии "Единая России" в Москве приняли участие бойцы СВО – некоторые из них новые руководители регионов. Об этом ИС "Вести" заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Он отметил, что партия будет совместно с военнослужащими заниматься реализацией народной программы.

Много участников, которые приняли участие в СВО. Есть участники, которые новые губернаторы, руководители регионов. Поэтому очень много тех лиц, которые давно мы видим, и участвуют уже в двадцать третьем съезде. Главная активная задача — это обеспечить реализацию народной программы, которая перекликается с национальными проектами. Поэтому будем задачи эти выполнять совместно рассказал Файзуллин

Ранее военкор Евгений Поддубный выразил мнение, что участники спецоперации – большой человеческий ресурс для России.