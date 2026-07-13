Москва13 июл Вести.Российские ученые изучают уникальную находку – коренной зуб неандертальца, найденный в 2016 году в Чагырской пещере на Алтае, который, возможно, является древнейшим в мире доказательством стоматологического лечения. Специалисты предполагают, что около 59 тысяч лет назад доисторический человек осознанно избавился от кариеса с помощью примитивных инструментов. Подробности в интервью информационной службе "Вести" рассказали ученые.

Археологи обнаружили зуб на дне пещеры и сначала его сочли просто сломанным, однако эндодонтист обратил внимание на три необычных углубления на жевательной поверхности.

Неандертальцев найти очень сложно получается. У нас вот единственный памятник фактически, кроме Денисовой пещеры, на территории России, где сейчас вот есть большая вероятность обнаружения новых неандертальских остатков. [Зуб] был обнаружен в инситном слое, практически вот на контакте с карстовой полостью, получается, вот на самом дне. И благодаря этому он сохранился рассказала ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова

Специалисты отмечают, что кариес у неандертальцев – большая редкость, однако углубления на зубе имеют нехарактерную форму, что указывает на искусственное воздействие.

Оказалось, что на этом зубе есть огромная полость, которая, во-первых, вообще не свойственна в принципе неандертальским зубам. У них кариеса просто минимальные частоты, это единичный случай во всем мире, и поэтому даже если бы это был просто кариес, это бы уже было необычно. А тем более, что сразу было очевидно, что полость в зубе по форме отличается от классических кариозных повреждений, которые мы наблюдаем очень часто в других сериях сообщила старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН, кандидат исторических наук Алиса Зубова

Ученые провели эксперимент, который показал, что аналогичные отверстия можно получить, вращая заостренный каменный отщеп, который неандертальцы использовали для проделывания дыр в шкуре. Однако при таком воздействии пациент бы испытывал жуткую боль.

Боль была страшная просто. Вот насколько можно было в таких условиях проводить себе операцию, непонятно. То есть вот неандерталец, грубо говоря, сформировал три углубления и дошел до дна пульпы, получается. То есть, если бы дальше он начал сверлить, то он бы сломал зуб, что впоследствии привело бы к его утрате. А тут это вот было сделано все очень-очень тонко, очень профессионально, если так возможно говорить. Вероятнее всего, это была не первая операция, поскольку она вот настолько чисто и прекрасно была проведена. Вполне возможно, это было в практике предположила ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова

Врач-стоматолог Камиля Юнисова оценила качество лечения зуба и отметила мастерство, с которым была проделана работа.

Если ко мне бы пришел студент при нашем современном оборудовании и сделал бы все, как сделал тот древний стоматолог, я бы ему поставила самый высокий балл, потому что правильно обработана полость, найдены устья каналов, они расширены для того, чтобы туда положить какое-то лекарство. Поэтому не зная анатомии, так сделать невозможно заявила Юнисова

По другой версии, из-за точности проведенной операции пациент и "дантист" могли быть одним и тем же человеком, который терпеливо обрабатывал собственный зуб.

И пациентом, и дантистом, мне кажется, был один и тот же человек. Условно говоря, вечером в пещере перед костром мог сидеть этот несчастный неандерталец и упорно пытаться вот этим маленьким инструментом достичь того источника боли, который он для себя определил. То есть это небольшие полукруглые движения пальцами с вот этим острым орудием, которое постепенно проникало в полость зуба и как бы позволяло ему понять, что что-то меняется и что-то происходит, и, возможно, это ему поможет считает старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН, кандидат исторических наук Алиса Зубова

По утверждениям ученых, и эта версия не выглядит безупречной. Главный аргумент против – ни у какого человека просто не хватило бы сил причинить себе такие мучения. Сейчас специалисты продолжают изучать уникальную находку. В ближайших планах – проверка очередной гипотезы: не исключено, что после удаления кариеса на коронку была установлена пломба из воска или смолы. Чтобы подтвердить это, зуб собираются исследовать на синхротроне СКИФ. Если внутри сохранились хоть небольшие молекулы посторонней органики, точнейшая установка их идентифицирует.