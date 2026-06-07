Ученые создали инструмент для тонкой настройки станков с ЧПУ для машиностроения Ученые ЮУрГУ создали программу для тонкой настройки станков в машиностроении

Москва7 июн Вести.Программу, позволяющую избежать брака при изготовлении тонкостенных деталей на станках с ЧПУ, разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), сообщил ТАСС со ссылкой на доцента Екатерину Щурову.

Проблема, которую решила наша разработка, хорошо известна машиностроительным предприятиям, особенно в авиастроении и двигателестроении. Тонкостенные детали из композитов, например, лопатки авиационных двигателей, при обработке ведут себя непредсказуемо. Мы создали компьютерную программу, которая проводит тонкую настройку станков с ЧПУ еще до начала работы – настраивает станок, который потом идеально точно обрабатывает детали отметила она

По словам Щуровой, существующие ранее решения не учитывают множества условий, таких как шероховатость деталей, их упругие и тепловые деформации или неизбежный износ режущего инструмента. Разработка же южноуральцев позволяет не только учитывать микрорельеф, но и моделировать износ инструмента прямо по ходу работы.