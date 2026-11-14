Москва14 нояВести.Предсказать мощный обвал ледника Мижирги в горах Кабардино-Балкарии, в результате которого погибли 17 альпинистов, было невозможно, рассказал РИА Новости ведущий специалист Высокогорного геофизического института Михаил Докукин.
Шестого сентября с горы сошла лавина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности. Было найдено 17 тел погибших, шестеро пострадали. Ученые считают, что причиной схода лавины стал отколовшийся кусок ледника.
Предсказать поведение ледников в районе Безенги очень сложносказал Докукин
По его словам, подобных висячих ледников у горы Дыхтау порядка 30, говорить, что все они упадут, нельзя.