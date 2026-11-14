Предсказать обвал ледника в КБР, где погибли 17 альпинистов, было невозможно

Ученый заявил о невозможности предсказания обвала ледника в Кабардино-Балкарии Предсказать обвал ледника в КБР, где погибли 17 альпинистов, было невозможно

Москва14 ноя Вести.Предсказать мощный обвал ледника Мижирги в горах Кабардино-Балкарии, в результате которого погибли 17 альпинистов, было невозможно, рассказал РИА Новости ведущий специалист Высокогорного геофизического института Михаил Докукин.

Шестого сентября с горы сошла лавина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности. Было найдено 17 тел погибших, шестеро пострадали. Ученые считают, что причиной схода лавины стал отколовшийся кусок ледника.

Предсказать поведение ледников в районе Безенги очень сложно сказал Докукин

По его словам, подобных висячих ледников у горы Дыхтау порядка 30, говорить, что все они упадут, нельзя.