Учитель режиссера запрещенного фильма жалеет, что ему не хватило добрых уроков Автору запрещенного фильма не хватило добрых уроков, считает его первый учитель

Москва26 авг Вести.Бывшему учителю школы в Карабаше и сорежиссеру антироссийского фильма "Господин Никто против Путина" (запрещен на территории РФ) не хватило уроков доброты. Таким мнением с ИС "Вести" поделилась первая учительница Павла Таланкина (признан в РФ иностранным агентом) Нина Забугоровна.

По ее словам, когда Таланкин пришел в первый класс, то он ничем не отличался от других ребят, был совершенно обыкновенным ребенком.

Я посмотреть хотела фильм. Думаю, что там Пашка снял. Получилось, что Пашка решил поменять Родину. Разве это не предательство? Разве это не зло? Разве это не тяжело? В первую очередь я к себе [это] отношу. Значит, я вот на том уровне, когда он был маленький, когда вот это все закладывалось, я просмотрела. Значит, где-то не додала добрых каких-то уроков высказала сожаление учительница

В 2026 году датско-чешский фильм "Господин Никто против Путина" получил премию "Оскар". Павел Таланкин тайно снимал учеников и коллег без разрешения, а потом продал западным продюсерам отснятый материал, по которым западные зрители могут сделать ложные выводы о буднях российских школьников. В материалах Таланкин с ненавистью относится к России, своему городу, его жителям, детям и коллегам.