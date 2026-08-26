Москва26 авг Вести.Присуждение премии "Оскар" за датско-чешский документальный фильм "Господин Никто против Путина" (запрещен на территории РФ), снятый в городе Карабаш, говорит о победе России в информационной войне. Об этом в интервью Андрею Малахову заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, сообщает ИС "Вести".

Вообще, вот то, что такой фильм получил "Оскар" и его стали показывать в других странах, это говорит о нашей победе в информационной войне. Ведь этот фильм о том, как у нас плохо. Вот они взяли школу, нашли человека, заплатили ему деньги. То есть это сделано специально, чтобы создать такой образ воспитания в школах, отрицательный образ сказал он

Кравцов объяснил, почему был снят данный фильм.

Почему они пошли на такой шаг? Почему вот фильм, который, ну, абсолютно искаженная информация, снимали детей там несколько лет, сделали, как будто это сейчас все в моменте происходит? BBC делала, понятно. Почему? Потому что с начала военной операции, с 2022 года, действительно в школах нашей страны [ведется] усиленная воспитательная работа, патриотическая работа. И наши враги недоумевают, почему год санкции вводятся незаконные, на следующий год еще больше санкций. Почему они не достигают своих целей? Почему дети не выходят на улицы? Почему у нас спокойно в обществе? И сейчас они пришли к тому, что та работа, которая ведется в школе, она как раз противостоит вот этой информационной войне отметил Кравцов

По его словам, этим фильмом пытаются бить по системе, которая создана в России.

Мы стали, в отличие от 90-х годов, заниматься системой воспитания. Воспитание вернулось в школы. И они увидели, что эта система дает результат и противостоит им, их вот этим устремлениям, призванным развалить нашу страну. И прежде всего направленная эта информационная война на школьников сказал он

Ранее агентство Reuters со ссылкой на немецкую авиакомпанию Lufthansa сообщило, что была найдена статуэтка "Оскар", которую российский режиссер Павел Таланкин (признан иноагентом) потерял при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт.