Москва26 авг Вести.Кадр из датско-чешского фильма "Господин Никто против Путина" (запрещен на территории РФ), на котором под американский гимн снимают российский флаг со здания школы в городе Карабаш, был заранее спланирован западными кураторами. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

По словам министра, бывший учитель школы и сорежиссер фильма Павел Таланкин (признан в РФ иностранным агентом) изначально не планировал снимать данную сцену, но его на это надоумили западные продюсеры, которые покупали снятые кадры.

Вот этот кадр, вот то, что он положил [флаг за крышу], это снимал не он… Этот уже кадр [он снял], когда его вели [западные кураторы], он снимал стопроцентно. Это он не сам снимал этот кадр… Допустим, задание было: "Убери флаг со школы, покажи, что ты, значит, за нас, [а] здесь ты предаешь"… Вот он пошел, снял этот кадр, им прислал рассказал Кравцов

В 2026 году антироссийский фильм "Господин Никто против Путина" получил премию "Оскар". Бывший учитель местной школы в Карабаше Павел Таланкин тайно снимал учеников и коллег без разрешения, а потом продал отснятый материал западным продюсерам.