Москва26 сен Вести.Ученым удалось реконструировать облик старшего брата сподвижника Петра Якова Брюса - генерал-лейтенанта русской армии и первого обер-коменданта Санкт-Петербурга Романа Брюса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного археолога Государственного музея истории Санкт-Петербурга, кандидата исторических наук Николая Смирнова.

Мы получили первую цифровую аппроксимацию и можем познакомить вас с тем, как этот человек выглядел при жизни. Это абсолютно достоверная реконструкция, хотя пока и выполненная цифровым методом сказал Смирнов

Ученый добавил, что пластическая реконструкция сейчас находится в процессе изготовления и войдет в обновленную экспозицию музея.

Роман Брюс был ближайшим сподвижником Петра Великого и внес вклад в оборону Санкт-Петербурга и в строительство Петропавловской крепости.

После завершения антропологических исследований останки Романа Брюса планируется перезахоронить.