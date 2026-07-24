Птицефабрика в Ленобласти после удара БПЛА работает в обычном режиме

Удары ВСУ по птицефабрике в Ленобласти не повлияли на ее работу Птицефабрика в Ленобласти после удара БПЛА работает в обычном режиме

Москва24 июл Вести.Птицефабрика "Северная" в Ленинградской области после ночной атаки БПЛА продолжает работать в обычном режиме, передает ТАСС со ссылкой на региональный комитет по АПК.

В пресс-службе заверили, что все системы жизнеобеспечения предприятия функционируют.

На данный момент там при поддержке областной администрации устраняют последствия происшествия, идет разбор поврежденных конструкций, позже будет установлен ущерб.

Все системы жизнеобеспечения предприятия функционируют, птицефабрика продолжает работать в обычном режиме заверили в комитете

Утром 24 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что из-за попадания БПЛА обрушились конструкции одного из складов птицефабрики "Северная" в поселке Синявино Кировского района. Отмечалось, что пострадавших нет.