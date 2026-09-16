Бурковский: для нормальной жизни в Нью-Йорке нужно 30 тысяч долларов в месяц

Уехавший из России актер Бурковский рассказал, сколько стоит жизнь в США Бурковский: для нормальной жизни в Нью-Йорке нужно 30 тысяч долларов в месяц

Москва16 сен Вести.Переехавших в США актер Андрей Бурковский рассказал о своих расходах в Нью-Йорке. По его словам, для комфортной жизни в этом городе семье необходимо около 30 тысяч долларов в месяц.

Значительная часть бюджета, по словам Бурковского, уходит на аренду жилья. Дети актера посещают бесплатную школу. По этой причине семье приходится жить в дорогом районе, а следовательно, больше отдавать за квартиру.

При этом Бурковский считает, что сейчас в Нью-Йорке недвижимость выгоднее покупать, чем снимать. Хорошо ориентироваться в этом вопросе актеру помогает супруга Ольга. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом). После переезда в США женщина освоила профессию риелтора.

По словам Бурковского, его жена хорошо понимает потребности клиентов, а благодаря ее работе он постоянно следит за ситуацией с недвижимостью.

В июле стало известно, что стоимость курсов в актерской школе Seagull NYC, которую Бурковский открыл в Нью-Йорке, за полтора года снизилась более чем вдвое. Так, в начале 2025 года стоимость трехмесячного кура Your Life — Your Show составляла 1960 долларов, теперь же вместо него на сайте школы представлен одномесячный курс Бурковского за 950 долларов.