Москва4 нояВести.Уехавший в Соединенные Штаты советский и российский певец Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, подрабатывает ведущим настольной "Мафии" и продажей автографов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Лебединский ведет игры в "Мафию" - участие в вечере с ним стоит $50. Еще он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах "ню", природы и уличной съемки. Так певец пытается заработать на своем хоббиговорится в публикации
Кроме того, по информации журналистов, певец собирается провести в США небольшой концерт. Утверждается, что организаторы рассчитывают собрать 50 человек, но к настоящему моменту продали менее половины билетов.
Лебединский эмигрировал из России в США в 2014 году. После этого он почти перестал выходить на сцену. Как пишет Mash, в последние годы у певца появились приступы паники в толпе и среди незнакомых людей.