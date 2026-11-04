Уехавший в США исполнитель хита "Я убью тебя, лодочник" стал ведущим "Мафии" Mash: уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим "Мафии" за $50

Москва4 ноя Вести.Уехавший в Соединенные Штаты советский и российский певец Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, подрабатывает ведущим настольной "Мафии" и продажей автографов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Лебединский ведет игры в "Мафию" - участие в вечере с ним стоит $50. Еще он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах "ню", природы и уличной съемки. Так певец пытается заработать на своем хобби говорится в публикации

Кроме того, по информации журналистов, певец собирается провести в США небольшой концерт. Утверждается, что организаторы рассчитывают собрать 50 человек, но к настоящему моменту продали менее половины билетов.

Лебединский эмигрировал из России в США в 2014 году. После этого он почти перестал выходить на сцену. Как пишет Mash, в последние годы у певца появились приступы паники в толпе и среди незнакомых людей.