Москва20 авг Вести.Организаторы концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге хотели бы пригласить на выступление обладателя прав на ИИ-версию песни "Седая ночь". Об этом ТАСС сообщили в Say Agency.

Мы бы и рады его пригласить, но мы не знаем, кому принадлежат сейчас права, потому что ходят слухи, что права на эту песню выкупил Дима Билан. Поэтому мы не знаем, кого приглашать, его или Диму Билана сказал представитель агентства

ИИ-версию "Седой ночи" создал Август Септемберов. Кавер получил широкую популярность в социальных сетях в России и за рубежом и занял первое место в мировом рейтинге музыкального сервиса Shazam.

В композиции использован перевод текста песни на английский язык и сгенерированный голос Канье Уэста. Видеоряд представляет собой нарезку с одного из последних концертов американского рэпера.

При этом организаторы выступления ранее заявляли, что Уэст не будет исполнять "Седую ночь" во время предстоящего концерта в Санкт-Петербурге.

"Седая ночь" — песня советской и российской группы "Ласковый май", получившая широкую известность после выхода в 1980-х годах. Композиция стала одной из наиболее узнаваемых песен группы.

Ранее заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, опроверг информацию о возможном выступлении с американским рэпером Канье Уэстом.