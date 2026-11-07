Москва7 ноя Вести.Жителя Уфы лишили водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, перепутав его с братом-близнецом. Об этом стало известно из документов, которые имеются в распоряжении у агентства РИА Новости.

Согласно материалам, машина принадлежала одному из мужчин, однако за рулем был брат владельца, который представился инспекторам ДПС своим именем, уверял их, что не является хозяином авто, и просил позвонить близнецу для подтверждения слов. Однако протокол о нарушении все равно составили на собственника машины. Позднее суд в Уфе на 1,5 года лишил мужчину водительского удостоверения и назначил ему штраф в размере 45 тыс. рублей за отказ от медосвидетельствования.

Защита обжаловала это решение.

Судом апелляционной инстанции установлено, что у сотрудников ДПС имелись обоснованные сомнения в личности водителя, поскольку последний неоднократно представлялся именем Д. и сообщал сведения, относящиеся к биографии другого лица. Инспектор… не предпринял мер к проверке личности водителя по автоматизированным информационным системам приводится выдержка из материалов

Таким образом, суд отменил решение нижестоящей инстанции и прекратил производство по делу.