В Саратовской области возбудили дело после гибели двух девочек на пруду

Уголовное дело возбудили из-за гибели двух девочек на пруду под Саратовом В Саратовской области возбудили дело после гибели двух девочек на пруду

Москва26 авг Вести.В Саратовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух девочек во время купания в пруду. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 26 августа две девочки пришли на пруд вблизи СНТ "Пищевик" в Гагаринском районе без сопровождения взрослых. Во время купания обе ушли под воду и утонули. Спасатели извлекли тела девочек и передали правоохранителям.

По факту смерти двоих несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) сказано в сообщении

Следователи осмотрели место происшествия, в ближайшее время будут назначены судебные экспертизы.