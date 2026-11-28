Москва28 нояВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 1 декабря выступит на закрытом брифинге по вопросам конфликта на Украине в комитете по иностранным делам американского Сената, свидетельствует расписание, опубликованное на сайте комитета.
Заседание начнется в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Уиткофф указан как единственный докладчик перед законодателями.
Отмечается, что в ходе брифинга будут обсуждаться вопросы особой секретности. Другие подробности предстоящего заседания не раскрываются.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби по вопросу урегулирования украинского конфликта должны продолжиться. Дата следующей встречи сторон пока не назначена.