Уиткофф проведет 1 декабря закрытый брифинг по Украине в комитете Сената

Уиткофф выступит с докладом по Украине в комитете Сената 1 декабря Уиткофф проведет 1 декабря закрытый брифинг по Украине в комитете Сената

Москва28 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 1 декабря выступит на закрытом брифинге по вопросам конфликта на Украине в комитете по иностранным делам американского Сената, свидетельствует расписание, опубликованное на сайте комитета.

Заседание начнется в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Уиткофф указан как единственный докладчик перед законодателями.

Отмечается, что в ходе брифинга будут обсуждаться вопросы особой секретности. Другие подробности предстоящего заседания не раскрываются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби по вопросу урегулирования украинского конфликта должны продолжиться. Дата следующей встречи сторон пока не назначена.