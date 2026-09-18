БЕЛТА: Киев разорвал соглашение с Минском об оповещении о ядерной аварии

Украина разорвала соглашение об оповещении о ядерной аварии с Белоруссией БЕЛТА: Киев разорвал соглашение с Минском об оповещении о ядерной аварии

Москва18 сен Вести.Правительство Украины прекратил действие соглашения с Белоруссией об оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности. Об этом пишет агентство БЕЛТА со ссылкой на соответствующее постановление украинского кабмина.

Уточняется, что МИД Украины поручено уведомить о прекращении действия соглашения правительство Белоруссии.

Прекратить действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь об оперативном оповещении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности отмечается в документе

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о введении специального пограничного режима вдоль границы с Россией и Белоруссией. Из сообщения следует, что в пределах одного километра от границы запрещен свободный въезд, пребывание и проживание лиц.