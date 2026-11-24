Украина выступила против назначения Ферапонтова на пост замгендиректора МАГАТЭ

Украина выразила протест назначению Ферапонтова на пост замгендиректора МАГАТЭ Украина выступила против назначения Ферапонтова на пост замгендиректора МАГАТЭ

Москва24 ноя Вести.МИД и Минэнерго Украины выразили протест и потребовали отмены назначения замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на пост заместителя главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом пишет украинское издание "Общественное. Новости".

В ведомствах заявили, что назначение Ферапонтова "подорвало доверие к беспристрастности агентства".

Ферапонтов был назначен заместителем генерального директора МАГАТЭ. Министерство иностранных дел и Министерство энергетики (Украины – прим. ред.) протестовали и потребовали отмены этого решения отмечается в Telegram-канале издания

21 ноября сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси официально назначил Ферапонтова своим заместителем по вопросам ядерной энергии. По словам заместителя постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Романа Устинова, все начальники департамента ядерной энергии, которые одновременно являются заместителями гендиректора агентства, с самого основания МАГАТЭ были представителями Советского Союза и России.