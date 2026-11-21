Москва21 ноя Вести.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси официально назначил замглавы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова своим заместителем по вопросам ядерной энергии, заявил агентству ТАСС заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Он отметил, что все начальники департамента ядерной энергии, которые одновременно являются заместителями гендиректора агентства, с самого основания МАГАТЭ были представителями Советского Союза и России. На этом посту они работали над всемирным развитием атомной энергетики и продвижением сотрудничества между странами в этой сфере.

Назначение состоялось, представители секретариата, отвечающие за вопросы административно-кадровые, уже связывались с Алексеем Викторовичем, и разговор идет о том, когда он сможет прибыть в Вену, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта сказал Устинов

18 ноября Гросси предложил совету управляющих МАГАТЭ утвердить Ферапонтова в должности замгендиректора МАГАТЭ – руководителя департамента ядерной энергии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига возмутился решению Гросси и заявил, что оно якобы будет пренебрежением международным правом и собственными решениями МАГАТЭ.

В ответ Гросси назвал Ферапонтова компетентным и известным специалистом, достойным нового поста. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что не принимает кадровые решения по политическим мотивам.