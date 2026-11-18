Москва18 ноя Вести.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил журналистам, что хочет назначить замруководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова своим заместителем из-за его профессиональных качеств и высокого уровня компетентности.

18 ноября Гросси предложил Совету управляющих МАГАТЭ утвердить Ферапонтова в должности замгендиректора МАГАТЭ - руководителя Департамента ядерной энергии.

Глава МИД Украины Андрея Сибига возмутился решению Гросси и заявил, что оно якобы будет "пренебрежением международным правом и собственными решениями" МАГАТЭ. В ответ Гросси подчеркнул, что принимает кадровые решения, исходя из компетенции и качеств кандидатов, а не по политическим мотивам.

В данном случае это очень известный эксперт в таких областях, как ядерная безопасность, физическая безопасность ядерных объектов и других смежных направлениях. Это кадровый вопрос, который входит в полномочия генерального директора - [назначать] профессионала, который в данном случае является гражданином России сказал Гросси

Ранее глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить атаки на персонал Запорожской АЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси должен жестче требовать от киевского режима прекращения подобных ударов.

Позднее Гросси объяснил, что МАГАТЭ не может возлагать ответственность за удары по ЗАЭС на какую-либо из сторон украинского конфликта из-за технического мандата организации.