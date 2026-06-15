В Британии осудили двух мужчин за поджог автомобиля и домов Стармера

Украинца и румына осудили в Британии за поджог домов и автомобиля Стармера В Британии осудили двух мужчин за поджог автомобиля и домов Стармера

Москва15 июн Вести.В Великобритании двух мужчин признали виновными в поджоге автомобиля и домов, связанных с премьером-министром Киром Стармером, сообщил телеканал ABC News.

Суд установил, что украинец Роман Лавринович и румын Станислав Карпюк подожгли дом, в котором Стармер жил до вступления в должность премьера, другой многоквартирный дом, в котором политик владел долей, а также его бывший внедорожник Toyota. Сделали они это по заданию человека, скрывавшегося под псевдонимом El Money.

Британские правоохранители подозревали, что за этими преступлениями могло стоять некое "враждебное государство", однако доказать это не удалось, поскольку личность и мотивы El Money так и остались неизвестными.

Очевидно, задача состояла в том, чтобы запугать премьер-министра, посеять страх и нанести удар по Великобритании сказала глава контртеррористического подразделения полиции Лондона Хелен Фланаган

Еще один подозреваемый по этому делу - украинец Петр Починок - был оправдан судом, добавили журналисты.

В мае 2025 года в доме премьер-министра Великобритании Кира Стармера произошел пожар.

После инцидента лондонская полиция задержала по подозрению в поджоге четырех человек, включая Романа Лавриновича, Петра Починка и Станислава Карпюка.

Газета Financial Times писала, что британские власти проверяли связь преступников с Россией, предполагая, что их могла нанять Москва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что любые подозрения в причастности России к этому инциденту беспочвенны.