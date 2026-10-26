Москва26 октВести.Украинская компания Fire Point заявила, что использует сало для защиты компонентов беспилотников от холода. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X. По утверждению Fire Point, такой способ помогает при низких температурах защитить чувствительные элементы аппарата.
Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение - не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов. Решение простое: нанести слой сала, чтобы защитить чувствительные компоненты от холодаговорится в сообщении компании
Ранее Виктор Медведчук заявлял, что западные страны производят компоненты дальнобойных систем для Украины, а Fire Point служит формальным прикрытием.