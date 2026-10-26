Москва26 октВести.Украинская компания Fire Point заявила, что использует сало для защиты компонентов беспилотников от холода. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X. По утверждению Fire Point, такой способ помогает при низких температурах защитить чувствительные элементы аппарата.

Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение - не всегда самое сложное​​​. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов. Решение простое: нанести слой сала, чтобы защитить чувствительные компоненты от холода

говорится в сообщении компании

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что западные страны производят компоненты дальнобойных систем для Украины, а Fire Point служит формальным прикрытием.