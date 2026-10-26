Украинская компания Fire Point заявила об использовании сала в производстве БПЛА Компания Fire Point сообщила об использовании сала для защиты дронов

Москва26 окт Вести.Украинская компания Fire Point заявила, что использует сало для защиты компонентов беспилотников от холода. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X. По утверждению Fire Point, такой способ помогает при низких температурах защитить чувствительные элементы аппарата.

Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение - не всегда самое сложное​​​. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов. Решение простое: нанести слой сала, чтобы защитить чувствительные компоненты от холода говорится в сообщении компании

Ранее Виктор Медведчук заявлял, что западные страны производят компоненты дальнобойных систем для Украины, а Fire Point служит формальным прикрытием.