"Украинская железная дорога" будет покупать подержанные локомотивы без тендеров "Укржелдороге" разрешили покупать подержанные локомотивы без тендеров

Москва29 сен Вести.Украинский кабмин разрешил компании "Украинская железная дорога" ("Укржелдорога") покупать подержанный железнодорожный тяговый подвижной состав без тендеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В прессу попало постановление кабмина страны.

[Разрешение предоставлено] для осуществления АО "Укржелдорога" закупок находящегося в употреблении железнодорожного тягового подвижного состава без проведения процедур публичных закупок говорится в документе

Кроме того, упрощенный порядок касается и покупки запасных частей, аренды состава, технического обслуживания и другого.

Нововведения актуальны во время военного положения и в течение 90 дней после его отмены.