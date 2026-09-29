Москва29 сенВести.Украинский кабмин разрешил компании "Украинская железная дорога" ("Укржелдорога") покупать подержанный железнодорожный тяговый подвижной состав без тендеров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В прессу попало постановление кабмина страны.

[Разрешение предоставлено] для осуществления АО "Укржелдорога" закупок находящегося в употреблении железнодорожного тягового подвижного состава без проведения процедур публичных закупок

говорится в документе

Кроме того, упрощенный порядок касается и покупки запасных частей, аренды состава, технического обслуживания и другого.

Нововведения актуальны во время военного положения и в течение 90 дней после его отмены.