Поддубный рассказал о хитрости ВСУ с переброской личного состава к линии фронта Поддубный рассказал, как ВСУ обманом перебрасывают личный состав к ЛБС

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать железнодорожные-составы смешанного типа для переброски личного состава ближе к линии боевого соприкосновения. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил в своем канале в мессенджере MAX, комментируя удары ВС РФ по объектам железнодорожной инфраструктуры киевского режима.

Подобные удары значительно снижают логистические возможности ВСУ. … Противник для переброски личного состава поближе к ЛБС стал использовать ж/д-составы смешанного типа – в цепочке с пассажирскими вагонами идут грузовые, набитые доверху грузами военного значения. Именно поэтому удары ВС РФ наносят прежде всего по подвижному составу, ж/д-инфраструктуре и спецтехнике, задействованной для ее ремонта отметил военкор

Поддубный уточнил, что одни из последних ударов ВС РФ пришлись по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки военной техники и материальных средств ВСУ в районе города Вольнянска Запорожской области, а также по цели вблизи Кривого Рога.

Ранее в Миноборны РФ сообщили, что за последние сутки российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым вооруженными силами Украины (ВСУ).