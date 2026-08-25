Москва25 авг Вести.Вооруженные силы Украины начали использовать западные танки стоимостью около 10 миллионов долларов каждый в основном в качестве тракторов, буксируя с их помощью поврежденную технику. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации журналистов, украинские военнослужащие практически перестали применять эти машины в бою. Уточняется, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Как рассказал механик-водитель из этой бригады, теперь он выезжает на танке в основном на миссии по буксировке.

В ходе эвакуации... танки буксировали поврежденную технику, фактически выступая в роли чрезвычайно дорогостоящих тракторов говорится в публикации

Газета пишет, что некоторые из новобранцев бригады ни разу не прикасались к танкам. Кроме того, как утверждается, около половины танкового батальона было переквалифицировано в операторов БПЛА. В связи с этим спрятанные в лесах танки стоят без дела и собирают паутину, говорится в материале.

Дорогостоящие западные машины уступили место дешевым дронам, констатировала газета.