Оперштаб сообщил о новых ударах ВСУ по семи округам Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область Оперштаб сообщил о новых ударах ВСУ по семи округам Белгородской области

Москва14 ноя Вести.Украинские беспилотники снова атаковали Белгородскую область, нанеся удары по семи округам. Об этом сообщает оперштаб региона в MAX.

Так, в результате атаки были разбиты стекла и кузова двух автомобилей в городе Грайворон. В Грайворонском округе при взрыве FPV-дрона сгорел автомобиль, также беспилотники повредили два частных дома.

В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление многоквартирного дома. Второй дрон атаковал частный дом — разрушена крыша. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона повреждена машина говорится в сообщении

Помимо этого, были совершены атаки на Краснояружский, Валуйский, Борисовский, Белгородский и Ракитянский округа.