Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, пострадавших нет Оперштаб Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА

Москва18 окт Вести.Украинские дроны снова атаковали Белогородскую область, об этом оперштаб региона сообщил в MAX.

Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Предварительно, пострадавших нет говорится в сообщении

Уточняется, что в Грайвороне FPV-дрон ударил по коммерческому объекту и повредил фасад и окна. Другой беспилотник нанес повреждения объекту инфраструктуры. В Грайворонском округе из-за атак пострадали частные дома и еще один объект инфраструктуры.

Также БПЛА ВСУ нанесли удары по автомобилям, домам, линии электропередачи и автобусу в других населенных пунктов.