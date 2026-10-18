Москва18 октВести.Украинские дроны снова атаковали Белогородскую область, об этом оперштаб региона сообщил в MAX.
Беспилотники ВСУ нанесли удары по региону. Предварительно, пострадавших нетговорится в сообщении
Уточняется, что в Грайвороне FPV-дрон ударил по коммерческому объекту и повредил фасад и окна. Другой беспилотник нанес повреждения объекту инфраструктуры. В Грайворонском округе из-за атак пострадали частные дома и еще один объект инфраструктуры.
Также БПЛА ВСУ нанесли удары по автомобилям, домам, линии электропередачи и автобусу в других населенных пунктов.