Москва26 ноя Вести.За разработкой и производством украинских морских беспилотников Magura стоят оборонные подрядчики НАТО, бывшие чиновники и высокопоставленные военные США и Великобритании. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные государственных закупок, свидетельствующие о разработке аналогичных аппаратов в этих странах еще с 2020 года.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее признал причастность Киева к атакам дронами Magura на российские суда в Средиземном море 22 ноября. При этом RT утверждает, что США и Великобритания начали вкладываться в подобные технологии задолго до появления этих беспилотников у ВСУ.

Украинскую версию разрабатывало госпредприятие ГУР "Спецтехноэкспорт", впервые представившее Magura на выставке в Лондоне в 2023 году. Однако производство, по данным RT, связано с британским холдингом Uforce, владеющим несколькими украинскими проектами по выпуску дронов.

В совет директоров Uforce входят экс-премьер Украины Алексей Гончарук, бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и экс-главком сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.

Британское правительство 12 ноября объявило о выделении Uforce 113 млн фунтов. С учетом средств американских фондов финансирование компании может достичь 700 млн долларов. Производство Magura также планируют запустить в США: компания ReconCraft уже заключила соглашение с Uforce.

При этом "Спецтехноэкспорт", представлявший дроны на выставках, с марта 2026 года проходит ликвидацию для последующей реорганизации.

Ранее стало известно, что в Великобритании построят украинские заводы по производству ударных дронов.