Украинские подразделения понесли потери, приняв бойцов РФ за своих РИА Новости: украинские подразделения понесли потери, приняв бойцов РФ за своих

Москва20 ноя Вести.Украинские солдаты понесли потери, не сумев противостоять российским штурмовикам во время боя в Шиловке (ДНР). Об этом сообщил командир взвода штурмового отряда "Тайфун" группировки войск "Центр" Иван Климовских в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские солдаты подпустили слишком близко бойцов РФ, приняв их за своих.

Они спросили пароль, а мы его не знали. Когда подошли поближе, противник открыл огонь, мы поразили их. На улице было порядка шести человек, еще несколько находились в здании сообщил Климовских

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