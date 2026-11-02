Украинский омбудсмен Лубинец извинился за вежливое общение с Лантратовой Украинский омбудсмен Лубинец принес извинения за вежливое общение с Лантратовой

Москва2 ноя Вести.Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что хотел бы извиниться перед теми, кого оскорбило его вежливое общение с российским омбудсменом Яной Лантратовой во время гуманитарной миссии в Алешках.

На пресс-конференции он пояснил, что только дипломатический, вежливый диалог способен принести результат.

Если кого это задевает, скажу так, я хочу извиниться… Но с другой стороны, не забывайте, что это делается для граждан Украины… если я на этой должности буду руководствоваться эмоциональными критериями, то результата вы точно не увидите пояснил Лубинец

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хороший диалог между Лантратовой и Лубенцом важным подспорьем для правозащитной работы.