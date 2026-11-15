Ульяна Тесова и Анастасия Семенова стали чемпионками РФ по воздушной гимнастике

Ульяна Тесова и Анастасия Семенова завоевали золото ЧР по воздушной гимнастике Ульяна Тесова и Анастасия Семенова стали чемпионками РФ по воздушной гимнастике

Москва15 ноя Вести.Ульяна Тесова и Анастасия Семенова стали победительницами чемпионата России по воздушной гимнастике, которое проходит в Москве, во взрослом разряде (старше 18 лет).

Тесова завоевала золото в турнире на воздушном полотне, в одиночном разряде. Спортсменка получила за свое выступление оценку 65 баллов. Второе место заняла Ульяна Чечина (57,7), а бронза досталась Софье Федотовой (54,1).

Анастасия Семенова победила в одиночном турнире на воздушном кольце с результатом 79,3 балла. Второе место заняла Евангелина Подаревская (73), а Тесова в этом виде взяла бронзу (72,4).

Чемпионат России по воздушной гимнастике завершится в воскресенье, 15 ноября.