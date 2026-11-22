Москва22 ноя Вести.Советник президента Федерации хоккея России по судейству, почетный спортивный судья России Анатолий Баринов умер на 86 году жизни, сообщила пресс-служба ФХР на официальном сайте.

22 ноября на 86-м году жизни скончался Анатолий Михайлович Баринов — советник президента Федерации хоккея России по судейству, Почетный спортивный судья России, один из ведущих специалистов в истории отечественного хоккейного судейства написали в организации

Баринов долгие годы работал линейным и главным арбитром на матчах чемпионата СССР, обслуживал крупнейшие международные соревнования, в том числе чемпионаты мира 1979 и 1983 годов, молодёжные чемпионаты мира 1983 и 1984 годов. После завершения судейской карьеры трудился в Федерации хоккея России, стоял у истоков создания Всероссийской коллегии судей, а с 2016 по 2019 год занимал пост ее председателя.

В федерации выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам арбитра.