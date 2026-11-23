Москва23 ноя Вести.В возрасте 78 лет умер основатель и художественный руководитель Нового театра кукол Краснодара Анатолий Тучков. Об этом сообщается в группе театра в соцсети "ВКонтакте".

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 79-м году жизни скончался Анатолий Семенович Тучков — заслуженный деятель искусств России, режиссер театра кукол, актер, педагог, основатель и многолетний художественный руководитель Нового театра кукол КМТО "Премьера" говорится в сообщении

Анатолий Тучков поступил в ЛГИТМиК в 1967 году и отучился на режиссера кукольного театра в мастерской профессора Михаила Королева. В 1973–1980 и 1986–1993 годах он был главным режиссером Краснодарского краевого театра кукол, в 1980–1986 годах возглавлял Тюменский областной театр кукол. Новый театр кукол в Краснодаре он основал в 1993 году.