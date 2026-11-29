Москва29 ноя Вести.Сооснователь и вокалист американской рок-группы The Beach Boys Майк Лав умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

По данным издания, музыкант ушел из жизни 28 ноября.

Как сообщает TMZ, в прошлом году Лав перенес COVID-19 и затем боролся с последствиями заболевания.

The Beach Boys были основаны в Лос-Анджелесе в 1961 году. В состав группы вошли Майк Лав, братья Брайан, Карл и Деннис Уилсоны, а также их друг детства Эл Джардин.

За время карьеры коллектив выпустил 29 студийных альбомов и продал более 100 млн пластинок по всему миру. Композиции Surfin’ U.S.A., California Girls, Fun, Fun, Fun и Help Me, Rhonda стали одними из музыкальных символов Калифорнии 1960-х годов.

В 1988 году The Beach Boys включили в Зал славы рок-н-ролла, в 2001 году группа получила премию "Грэмми". Также у коллектива есть звезда на голливудской "Аллее славы".

В июне прошлого года в возрасте 82 лет скончался лидер группы The Beach Boys Брайан Уилсон.