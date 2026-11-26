Гитарист рок-группы Duran Duran Энди Тейлор умер в возрасте 65 лет Гитарист Duran Duran Энди Тейлор скончался от рака

Москва26 ноя Вести.Британская рок-группа Duran Duran сообщила о смерти своего гитариста Энди Тейлора. Музыкант ушел из жизни в возрасте 65 лет после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Гитарист Энди Тейлор, любимый муж, отец и дедушка, умер после долгой и храброй борьбы с раком предстательной железы. Ему было 65 лет говорится в сообщении группы в соцсетях

Коллеги Тейлора уточнили что он умер 23 ноября в своем доме в окружении членов семьи.

Тейлор входил в состав Duran Duran в 1980-1986 и 2001-2006 годах.

Ранее сообщалось, что в результате несчастного случая погиб вокалист и барабанщик группы "Мистер Твистер" Валерий Лысенко. На момент смерти ему было 65 лет.

В начале ноября на 63-м году жизни скончался лидер хэви‑метал‑группы Venom Конрад Лант, известный под сценическим псевдонимом Кронос. Причина его смерти не раскрывалась.