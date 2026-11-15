Ричард Стербан из Oak Ridge Boys умер в 83 года после долгой борьбы с раком

Бас-вокалист Oak Ridge Boys Ричард Стербан умер в США в 83 года Ричард Стербан из Oak Ridge Boys умер в 83 года после долгой борьбы с раком

Москва15 ноя Вести.Бас-вокалист американского кантри-квартета Oak Ridge Boys Ричард Стербан умер в США в возрасте 83 лет, передает Page Six со ссылкой на заявление его семьи и представителей коллектива.

Ричард Стербан, давний бас-вокалист выигравшего "Грэмми" квартета Oak Ridge Boys, умер. Ему было 83 года. Стербан скончался в субботу дома в Хендерсонвилле в Теннеси от осложнений бронхита и пневмонии после долгой борьбы с раком говорится в публикации со ссылкой на заявление

За годы существования квартет получил пять премий "Грэмми" и не раз возглавлял кантри-чарты. В 2015 году коллектив включили в Зал славы кантри-музыки. Наибольшую известность ему принесла песня Elvira, визитной карточкой которой стал басовый речитатив Стербана.