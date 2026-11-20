Умерла Наталья "Морская пехота", известная по видео из автобуса в Петербурге Умерла автор фразы "Я сказала — стартуем!" Наталья "Морская пехота"

Москва20 ноя Вести.Героиня видео из петербургского автобуса, фразы из которого стали мемами, Наталья "Морская пехота" скончалась, сообщил МАХ-канал Baza.

… в последние годы мемная героиня неоднократно попадала в питерские рехабы из-за алкогольной зависимости и проходила лечение в психиатрической больнице с обострением параноидальной шизофрении… Как выяснила наша редакция, Наталья умерла в ноябре прошлого года в возрасте 72 лет написали в источнике

Наталья стала знаменитой после видео 2013 года, где женщина, одетая в военную куртку и берет, заявляет, что она – морская пехота, раздает команды водителю и требует от него немедленно начать движение. Ее реплики "Я сказала — стартуем!", "Посиди, дружок" и "Вдох-выдох! Упал, отжался!" быстро разошлись по сети и стали мемами.