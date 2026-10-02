Умерла основательница и первый директор Челябинского зоопарка Галина Тютина Умерла основательница Челябинского зоопарка Галина Тютина

Москва2 окт Вести.Скончалась основательница и первый директор Челябинского зоопарка Галина Тютина, сообщили в учреждении. Коллеги назвали Галину Алексеевну сердцем зоопарка и поблагодарили за каждую спасенную жизнь.

Галина Тютина умерла в минувшую среду, 30 сентября, о ее кончине объявили сегодня.

Галина Алексеевна, по словам коллег, создала дом для животных из любви, сострадания и упрямства.

Однажды, она увидела замерзающих животных и не смогла пройти мимо. Вечерами после работы бежала кормить диких зверей. Собирала по подъездам остатки еды. Договаривалась с овощной базой, с соседями, с войсковой частью. Уговаривала, просила, обивала пороги кабинетов. Косулю забрала домой – в обычную панельную "двушку", чтобы согреть отмечается в сообщении в MAX

Галина Алексеевна собственными силами добилась того, чтоб у замерзших диких животных появился дом, а у города настоящий зоопарк.